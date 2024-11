L’utilizzo del parcheggio dev’essere «equilibrato»

La domanda In uno spazio condominiale vi sono posti auto liberi, in quanto non assegnati ai singoli proprietari. Un condomino parcheggia stabilmente il proprio camper in uno di questi posti auto e, quando gli capita di spostarlo, vi parcheggia la propria autovettura, cosicché, al rientro, può nuovamente parcheggiare il camper nello stesso posto. Il camper si aggiunge alle due auto già posteggiate dal condomino. Chiedo se il suo comportamento è legittimo.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 25 novembre 2024

A norma dell’articolo 1102 del Codice civile, l’utilizzo della cosa comune da parte del singolo condomino, anche con uso più intenso della cosa stessa, è legittima, purché non venga modificata la destinazione del bene comune e non sia alterato il rapporto di equilibrio fra tutti i comproprietari, in relazione ai diritti di ciascuno (Cassazione...