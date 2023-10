L’utilizzo di un titolo inidoneo rende abusivi i lavori e impone al Comune un intervento di Annarita D’Ambrosio

Tema di strettissima attualità quello di cui si occupa la sentenza 02192/2023 del Tar Lombardia sezione di Milano, depositata il 2 ottobre. La vicenda, frequentissima, riguardava un condominio del centro città, nel quale una società aveva aperto una struttura turistico-ricettiva oggetto di Scia nel 2020.

Nonostante le proteste dei condòmini sotto il profilo della lesione della quiete, del decoro, della sicurezza e della destinazione dell’immobile, peraltro di interesse storico, la società l’anno successivo avviava la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria presso un’altra unità immobiliare condotta in locazione al fine di cambiare la destinazione d’uso dell’immobile ed avviarvi un’attività alberghiera. Lavori autorizzati da una Cila e poi da successiva Scia.

I titoli edilizi

Ora la Scia viene richiesta per i lavori che impattano gli elementi strutturali e la sagoma dell’edificio, mentre la Cila riguarda essenzialmente i lavori effettuati all’interno degli immobili che non riguardano le componenti strutturali dell’edificio. Nel caso in esame per un immobile uso studio totalmente ristrutturato e adibito ad attività ricettive occorreva il permesso di costruire.

Inoltre l’apertura di quell’hotel a tre stelle aveva ulteriormente aggravato i disagi subìti dal condominio. Pertanto i condòmini avevano presentato al Comune di Milano una istanza finalizzata a sollecitare gli Uffici a verificare la legittimità sia degli interventi edilizi effettuati che dell’attività ricettiva avviata e adottare i conseguenti provvedimenti inibitori e repressivi.

Intervento anche tardivo del Comune se il titolo è inidoneo

Il condominio contestava il rilascio del titolo da parte del Comune e l’azione tardiva dello stesso pertanto citava in giudizio il Comune e la società titolare dell’attività ricettiva. Con riguardo alla richiesta di intervento in materia di Cila, il Tar aderisce all’orientamento secondo il quale, considerata la specifica natura della comunicazione, anche laddove sia trascorso un rilevante lasso temporale dalla sua trasmissione al Comune, non è precluso all’amministrazione l’esercizio di poteri repressivi e sanzionatori qualora ci si trovi di fronte ad interventi che, secondo la prospettazione della parte lesa, esulino dal regime della comunicazione stessa.

L’utilizzo di un titolo inidoneo, difatti, rende abusivo l’intervento - precisano i giudici - e impone al Comune l’adozione dei suoi poteri generali di vigilanza in ambito edilizio ex articolo 27, comma 1, del Dpr 380 del 2001 secondo il quale «il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi».

Conclusioni

In pratica la Cila non era titolo idoneo al tipo di interventi effettuati e precisano i giudici amministrativi, pur in presenza di sempre maggiori spazi di semplificazione procedimentale anche in ambito edilizio, «esistono dei limiti insormontabili che non consentono di derubricare gli interventi «maggiori» al titolo «minore».

Possibile, ricordano i giudici, invece il contrario, ovvero che il proprietario ad esempio opti per il permesso di costruire, laddove gli sarebbe stato possibile agire solo tramite semplice Dia (oggi Scia). Richiamando pronunce della Cassazione, il Tar conclude che «integra il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire la realizzazione di interventi edilizi su un preesistente manufatto, comportanti modifiche alla sagoma ed incrementi di superficie o volumetrici, non essendo gli stessi inquadrabili nella categoria delle varianti minori o leggere, soggette a mera segnalazione certificata di inizio attività (tra le altre Cassazione penale 18 settembre 2019, numero 38611).