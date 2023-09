La bolletta del gas sale ad agostodel +2,3%

Per una famiglia tipo aumento di 1.472 euro nell'anno









In aumento la bolletta del gas per la famiglia tipo in tutela, cioè che ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui, per i consumi di agosto 2023: sale del 2,3% rispetto a luglio. Lo comunica l'Arera spiegando che «l'aggiornamento complessivo per l'utente tipo», per i consumi del mese di agosto rispetto al mese precedente, «è determinato interamente dall'aumento della spesa per la materia gas naturale, +2,3%». Rimangono «invariati» gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura, aggiunge l'Authority. Per il mese di agosto il prezzo della sola materia prima gas (Cmem), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 33,21 a megawattora.

Quanto incidono le varie voci

Arera ricorda che il decreto legge 79/2023 per il terzo trimestre 2023 - quindi anche per i consumi di agosto - per il gas ha confermato la riduzione dell'Iva al 5% e l'azzeramento degli oneri generali di sistema. Analizzando il mese di agosto scorso, Arera spiega che il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è pari a 90,47 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse. Nel dettaglio, la spesa per la materia gas naturale è di 40,03 centesimi di euro (pari al 44,3% del totale della bolletta) per l'approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse, con un aumento del 5,0% circa rispetto al mese di luglio 2023; 5,32 centesimi di euro (5,9% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio, invariato rispetto al valore del mese di luglio 2023. La spesa per il trasporto e la gestione del contatore è di 22,38 centesimi di euro (24,7% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità, invariato rispetto al valore del mese di luglio 2023. Per gli oneri di sistema la spesa è di 1,12 centesimi di euro (1,2% del totale della bolletta) per gli oneri generali di sistema, invariato rispetto al valore del mese di luglio 2023. Quanto alle imposte, 21,62 centesimi di euro (23,9% del totale della bolletta) per le imposte che comprendono le accise (16,9%), l'addizionale regionale (2,3%) e l'Iva (4,7%).

Spesa per famiglia tipo -12%

La spesa gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (settembre 2022 - agosto 2023) è di 1.472 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 12,1% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (settembre 2021 - agosto 2022). Lo rende noto l'Arera comunicando la variazione della tariffa del gas ad agosto.