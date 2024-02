La cessione delle spese per i lavori «trainati»

La domanda

In un condominio minimo i lavori trainanti e trainati vengono chiusi entro il 31 dicembre 2023, con Cilas (comunicazione inizio lavori asseverata - superbonus) presentata entro il 25 novembre 2022. Un condomino intende portare in detrazione i lavori trainanti, mentre vorrebbe cedere, non essendo capiente, i lavori trainati a una persona fisica o giuridica entro il 16 marzo 2024 (termine di invio della comunicazione all’agenzia delle Entrate). Ne ha facoltà? Deve cedere tutte le quote oppure può cedere solo il 2023? E se alcuni lavori trainanti, ancorché condominiali, fossero stati sostenuti unicamente da un condomino, potrebbe lo stesso usufruire interamente della detrazione?