La coibentazione del tetto deroga alle distanze edilizie

La coibentazione del tetto assolve a necessità di copertura e di risparmio energetico e, pertanto, è assai diffusa, ma si pone la questione se possa derogare alla disciplina delle distanze edilizie stabilite dall’articolo 873 del Codice civile. Del problema si è occupata Cassazione (ordinanza 27774/2025) che ha stabilito principi di diritto interessanti.

La vicenda processuale

Il caso trattato riguardava l’azione civile esercitata da un proprietario di un immobile nei confronti del vicino, proprietario di due immobili ubicati...