La coibentazione del tetto deroga alle distanze edilizie
Se per realizzarla viene edificato un vano non è nuova costruzione ma volume tecnico perchè si tratta di opera edilizia priva di autonomia funzionale anche potenziale
La coibentazione del tetto assolve a necessità di copertura e di risparmio energetico e, pertanto, è assai diffusa, ma si pone la questione se possa derogare alla disciplina delle distanze edilizie stabilite dall’articolo 873 del Codice civile. Del problema si è occupata Cassazione (ordinanza 27774/2025) che ha stabilito principi di diritto interessanti.
La vicenda processuale
Il caso trattato riguardava l’azione civile esercitata da un proprietario di un immobile nei confronti del vicino, proprietario di due immobili ubicati...