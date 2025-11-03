La contestazione dei lavori da parte di un condomino
È fondamentale che abbia adeguatamente documentato e contestato per iscritto le difformità e le irregolarità riscontrate
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 20 ottobre 2025
Nel caso prospettato, il condomino ha diverse possibilità per contestare la proposta dal direttore dei lavori, che appare effettivamente sfavorevole. In primo luogo, egli può impugnare la delibera assembleare che approva tale proposta di modifica dei lavori di sistemazione, ex articolo 1137 del Codice civile, entro 30 giorni dalla data della delibera stessa, per ...
