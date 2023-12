La convocazione condominiale via email: una questione di equilibrio

La convocazione dell’assemblea condominiale è spesso oggetto di successive contestazioni che possono sfociare in impugnazioni delle delibere in essa approvate. Pertanto è importante che l’amministratore non commetta errori. Nel lavoro tratto dalla newsletter Gesticond l’avvocato Chiara Magnani (Centro studi Gesticond) si sofferma sull’ipotesi di convocazione condominiale via email ordinaria.

Clicca qui per prendere visione del contributo