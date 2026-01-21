La CTU non può esonerare la parte dall'onere probatorio

La sentenza risolve un nodo critico della prassi giudiziaria: può il giudice ammettere una CTU a sostegno di una parte che non ha fornito prove sufficienti o adeguate?
Contesto e problema giuridico
La sentenza risolve un nodo critico della prassi giudiziaria: può il giudice ammettere una CTU a sostegno di una parte che non ha fornito prove sufficienti o adeguate?
La risposta della Corte è netta: no. La CTU non è destinata ad accertare i fatti al posto delle parti, bensì a valutare fatti già provati o a risolvere questioni tecniche che il giudice non è in grado di apprezzare autonomamente.
Fondamento normativo e giurisprudenziale
1. Art. 61 cod. proc. civ. - Attribuisce al giudice il potere di farsi assistere da un esperto tecnico, "...
Nuova misura del tasso legale degli interessi
di Antonio Piccolo – Dottore commercialista
Imprese di bonifica amianto: le nuove norme per il Responsabile tecnico
di Sergio Clarelli - Ingegnere, Presidente ASSOAMIANTO