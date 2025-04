La custodia dispendiosa dei beni lasciati dall'esecutato

In tema di locazione, può accadere al momento del rilascio si rinvenga nell'immobile beni che non sono di proprietà del proprietario, abbandonati dall'esecutato. A questo punto bisognerà seguire un'apposita procedura tramite l'ufficiale giudiziario competente, con apposito atto di intimazione all'asporto dei beni. Se tali beni non possono essere conservati o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal giudice a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo.