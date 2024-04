In caso di interventi straordinari, il credito del singolo verso il condominio nasce nel momento in cui l’assemblea approva la rendicontazione finale delle opere e il riparto fra i vari condòmini delle spese sostenute per i lavori. Lo puntualizza il Tribunale di Potenza con sentenza 1521 del 20 novembre 2023.

La vicenda processuale

È la titolare di una ditta a chiamare in causa il condominio, opponendosi...