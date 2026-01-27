Condominio

La documentazione privacy va inserita nel Registro anagrafe e sicurezza

La sua collazione è nella parte sicurezza perchè la privacy deve essere trattata come «sicurezza documentale del condominio» al pari dei libretti impianto e dei verbali di verifica

di Carlo Pikler - responsabile Centro studi Privacy and Legal Advice

Nel condominio il Registro anagrafe e sicurezza (Ras) non può essere ridotto a un adempimento «di carta» o a un mero elenco di dati dei partecipanti: è, più propriamente, un presidio di governance del rischio, perché concentra (o dovrebbe concentrare) la sicurezza delle parti comuni e, con essa, la sicurezza documentale che consente di dimostrare la corretta gestione dell’edificio. In questo senso, la parte sicurezza del Ras riguarda, anzitutto, la raccolta e l’aggiornamento della documentazione ...

