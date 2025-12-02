La frode sul superbonus finisce davanti alle Sezioni unite

Finisce davanti alle Sezioni unite il tema della classificazione penale del credito d’imposta fittizio da superbonus. Con due diverse ordinanze (le nn. 37421 e 37423), dall’identico contenuto, infatti, viene affidata alle Sezioni unite la risposta a un doppio quesito che ha visto dividersi le Sezioni semplici della Corte.



A dovere essere chiarita è la qualificazione giuridica della condotta di chi crea crediti d’imposta fittizi attraverso fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, destinati...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi