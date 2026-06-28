In condominio l’amministratore è garante della sicurezza e conservazione delle parti comuni, con obblighi precisi stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza. Agisce come mandatario dei condòmini (articoli 1703 e seguenti del Codice civile), con diligenza professionale (articolo 1176 del Codice civile) e secondo il criterio del buon padre di famiglia (articolo 1710 del Codice civile). Gli obblighi principali derivano dagli articoli 1129 e 1130 del Codice civile, dal regolamento e dalle delibere ...

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