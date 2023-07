La misurazione del radon anche nelle guardiole a piano terra

La domanda

L’articolo 5 del Dlgs 203/2022 ha aggiunto un’ulteriore previsione in materia di misurazioni obbligatorie del radon in ambienti di lavoro (prevista dall’articolo 17 del Dlgs 101/2020), anche in locali semisotterranei e al piano terra. Vorrei sapere se a tale obbligo sono soggetti anche i condomìni provvisti di servizio di portierato, dato che solitamente la guardiola del portiere è posta al piano terra.