La numerazione dei Sal se cambia il beneficiario di Silvio Rivetti









La domanda La domanda

Si pone il caso che in un intervento in un condominio che fruisce del superbonus del 110% con sconto in fattura, tra il primo Sal (stato avanzamento lavori) e il secondo sia avvenuta la vendita dell’immobile oggetto di intervento oppure sia subentrato un erede. Nel secondo Sal, con riferimento al quadro A del modello di comunicazione della cessione dei bonus edilizi, dev’essere inserito il Sal di riferimento (”2”, per quanto riguarda il secondo Sal), indicando il protocollo di invio del primo Sal ma, se inserisco il codice fiscale del nuovo proprietario (come ritengo sia corretto), la comunicazione viene scartata perché non associa il codice fiscale con il protocollo del primo Sal. In questi casi, come dev’essere compilata la comunicazione?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 10 luglio

In realtà, nelle comunicazioni di opzione afferenti ai Sal, laddove avvenga la modifica di un soggetto beneficiario, quello che di fatto è il secondo Sal non va in continuità con il primo, appunto perché i codici fiscali dei soggetti che fruiscono delle detrazioni sono differenti. Pertanto, il Sal successivo non va contrassegnato con il numero 2 e non va “agganciato” ...