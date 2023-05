La nuova responsabilità dell’amministratore sulla potabilità delle acque nel webinar Anaip del 31 maggio

Il via ai lavori a partire dalle 15

L’Anaip, Associazione nazionale amministratori immobiliari professionisti, comunica in una nota di aver programmato, per il 31 maggio 2023 dalle ore 15:00, il webinar su:

- Verifica ed analisi delle acque potabili. Responsabilità e adempimenti dell’amministratore di condominio

Per iscriversi è sufficiente inviare una e-mail a corsi@anaip.it indicando nell’oggetto: Partecipazione Webinar «ANAIP 31 maggio 2023»

Per il programma e la locandina cliccare qui