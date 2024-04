La nuova trasmissione dell’opzione annullata può essere immediata

Ultimo giorno a disposizione per le comunicazioni delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura (in base all’articolo 121 del Dl 34/2020) con riferimento all’intero ammontare delle spese agevolate dai bonus edilizi relative al 2023 ed alle rate residue delle spese 2020-2022, a partire da quella compensabile nel 2024. La scure calata su remissione in bonis e comunicazioni sostitutive per effetto dell’articolo 2 del Dl 39/2024 rende ancor più rilevante il chiarimento giunto dalle Entrate...

