La parte che non si presenta in mediazione pone in essere una condotta dolosa di Rosario Dolce

Ciò costituisce argomento di prova in favore della controparte e legittima la condanna al pagamento del contributo unificato in favore dello Stato









Cos'è un argomento di prova? Si tratta di un fatto che non ha valore probatorio ma offre solamente elementi per la valutazione di altre prove, ovvero indizi, circostanze comunemente equiparate alle presunzioni semplici quanto ad efficacia. Ora, nel caso della mancata partecipazione alla mediazione, senza giustificato motivo, il giudice è in grado di presumere che ciò equivalga a significare che si riconosce fondata la tesi avversaria. Detto in altri termini, la mancata partecipazione al procedimento...