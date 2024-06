La plusvalenza colpisce anche chi non ha goduto del superbonus

Immobili ereditati, detrazioni non fruite, agevolazione goduta sul costo di acquisto dell’immobile: sono molti i dubbi lasciati in sospeso dall’Agenzia con la circolare 13/E pubblicata giovedì scorso in merito alla nuova fattispecie di plusvalenza imponibile in caso di cessione infra-decennale, a titolo oneroso, di immobili oggetto di interventi Superbonus (articolo 1, commi da 64 a 67, della legge di bilancio 2024). Cominciamo dai chiarimenti ufficializzati. Come sostenuto in queste pagine (si veda...