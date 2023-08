La proroga per le villette cambia ancora il calendario del 110% di Marco Mobili e Giovanni Parente

Immobili. Poste annuncia la riapertura degli acquisti dei crediti d'imposta a partire da ottobre
Rinvio di tre mesi solo per le unifamiliari. Per i condomìni resta ferma l'attuale scadenza









Il calendario del superbonus continua a cambiare. La proroga contenuta nel decreto Omnibus approvato lunedì in Consiglio dei ministri sposta avanti i termini per completare i lavori ed effettuare i bonifici con il superbonus al 110% per villette e unità unifamiliari. Niente da fare per i condomini , per cui l’Ance aveva chiesto un ulteriore rinvio della scadenza di fine anno. Dopo le proteste dei cosiddetti esodati, l’intervento dell’Esecutivo fa il paio con un’altra notizia arrivata sul fronte dell’assorbimento dei crediti d’imposta per i lavori che danno diritto a bonus edilizi. Poste, infatti, ha annunciato la riapertura degli acquisti a partire da ottobre: acquisti che saranno rivolti esclusivamente alle persone fisiche e limitata alle cosiddette prime cessioni per un ammontare massimo di 50mila euro.

Ma andiamo con ordine. Come anticipato dal «Sole 24 Ore» del 4 agosto, era emersa nell’ultimo tavolo tecnico svoltosi al Mef l’intenzione di concedere un po’ più di tempo per i lavori agevolati con il superbonus pieno al 110 per cento. Nella messa a punto del decreto Omnibus, è stata così inserita anche la proroga sulle villette. Il termine attuale del 30 settembre 2023 viene spostato a fine anno, ossia al 31 dicembre 2023. Naturalmente restano inalterate le condizioni , per poter usufruire dell’allungamento dell’orizzonte temporale. In sostanza, alla data del 30 settembre 2022 dovevano essere stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. L’intervento, anche considerando il trend ormai discendente degli importi dei lavori sulle unifamiliari (si veda l’articolo in pagina) ha la finalità di aiutare tutti quei contribuenti e quelle imprese che hanno interventi avviati ma che a causa dei ritardi nell’avanzamento dei cantieri hanno necessità di ulteriore tempo per saldare i conti e definire i lavori.