La richiesta giudiziale di documentazione condominiale deve essere chiara e specifica di Eugenia Parisi

Qualora non lo fosse, il giudice può chiedere al condomino di integrare meglio la domanda









Una condòmina chiedeva che il Tribunale ingiungesse all’amministratore di consegnarle il conto economico, il registro della contabilità, l’estratto conto, il cassetto fiscale, la situazione patrimoniale di fine esercizio e quella dei rapporti in corso. Il Tribunale di Chieti – sezione distaccata di Ortona, con provvedimento del 19 luglio 2023 ha chiesto di meglio specificare la domanda, ritenendola eccessivamente generica, sovrabbondante e non pienamente rispondente alla legge.

I doveri dell’amministratore

Ai sensi dell’articolo 1129 Codice civile, l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. Ciascun condomino può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica di tale conto. Inoltre, ai sensi dell’articolo 1130 Codice civile egli deve, tra le altre cose, curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca e del registro di contabilità che può tenersi anche con modalità informatizzate. In esso sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Infine l’amministratore ha l’obbligo di fornire al condomino che ne faccia richiesta l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.

L’incompletezza della domanda

In base ai documenti prodotti nel ricorso, il giudice non ha ritenuto la richiesta certa, liquida ed esigibile in quanto mancante del periodo di riferimento della documentazione contabile che si intendeva visionare. Allo stesso modo non era precisato da dove derivasse il diritto alla visione del cosiddetto “cassetto fiscale” e cosa si volesse intendere per «consegna della situazione patrimoniale di fine esercizio e quella dei rapporti in corso del condominio» che ben potrebbe essere verificabile anche dalla visione del registro della contabilità.

L’esito

Tutto ciò considerato, il Tribunale, sospendendo il giudizio, ha disposto che la ricorrente, entro 45 giorni, precisasse meglio quali documenti volesse coattivamente ottenere dal condominio.