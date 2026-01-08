La riduzione del verde non basta a fondare il no alla piscina panoramica

Con la sentenza 6893/2025 il Consiglio di Stato ha annullato il parere negativo reso dalla Soprintendenza e il conseguente diniego comunale sull’installazione di una piscina in un giardino privato a Punta Ala, area vincolata ai sensi dell’articolo 136, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004). La decisione segna un punto importante in materia di autorizzazioni paesaggistiche, chiarendo i limiti dell’attività valutativa dell’amministrazione e l’esigenza di motivazioni...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi