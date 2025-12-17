La risoluzione consensuale del contratto di locazione: effetti

Le parti del contratto di locazione hanno sempre la facoltà di risolvere consensualmente in maniera anticipata la locazione stessa, qualunque sia la scadenza del contratto. Le conseguenze sono che il conduttore smette di godere del bene mobile o immobile concessogli e di conseguenza cessa l’obbligo del pagamento dei canoni, mentre per il proprietario riacquista la materiale disponibilità del bene ma perde la fonte di reddito data dal canone di locazione.