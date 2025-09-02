La sala condominiale e i suoi possibili utilizzi
Può essere messa a disposizione anche di alcuni condòmini, su prenotazione, ma nel rispetto del pari uso degli altri
La sala condominiale è il luogo in cui solitamente vengono svolte le assemblee di condominio, ma oltre a questa funzione può essere utilizzata dai condòmini rispettando le normative che regolano l’uso degli spazi comuni condominiali e il pari utilizzo degli altri condòmini.
L’articolo 1102 del Codice civile disciplina l’uso delle cose comuni del condominio e stabilisce che ogni condomino può servirsi della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione d’uso e non impedisca agli altri ...