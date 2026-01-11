La salubrità dell’acqua va verificata pure nei condomìni
L’amministratore deve assicurare la qualità dell’acqua distribuita attraverso l’impianto idrico condominiale, che comprende sia le tubazioni comuni che quelle private
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 12 gennaio 2026
La risposta è positiva. Il Dlgs 18/2023, come modificato dal Dlgs 102/2025, ha introdotto importanti novità in merito alla gestione della qualità dell’acqua destinata al consumo umano negli edifici condominiali. In particolare, l’amministratore di condominio è individuato come il soggetto responsabile della gestione dell’impianto idrico interno, con l’obbligo di ...