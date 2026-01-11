La salubrità dell’acqua va verificata pure nei condomìni

La domanda I condòmini dello stabile che amministro non vogliono inserire nel preventivo delle spese gli oneri collegati all’obbligo, di recente introduzione, di controllare la qualità dell’acqua dell’impianto, fino all’uscita dai rubinetti, per prevenire il rischio di legionella. Tale obbligo, che riguarda altre realtà (ospedali, enti), coinvolge anche i condomìni?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 12 gennaio 2026

La risposta è positiva. Il Dlgs 18/2023, come modificato dal Dlgs 102/2025, ha introdotto importanti novità in merito alla gestione della qualità dell’acqua destinata al consumo umano negli edifici condominiali. In particolare, l’amministratore di condominio è individuato come il soggetto responsabile della gestione dell’impianto idrico interno, con l’obbligo di ...