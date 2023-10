La tutela del decoro non incide sulla misura del contributo alle spese di conservazione di Luana Tagliolini

Nel caso specifico si trattava di lavori su due palazzine facenti parte di unico condominio per le quali si configurava condominio parziale

Seppur vero che il decoro architettonico, quale insieme delle linee armoniche che connotano l’estetica dell’edificio, rappresenta un bene comune a tutti i condòmini ciò, però, non può incidere sulla misura dell’obbligo di contribuzione alle spese per la sua conservazione.

La vicenda processuale

Il principio è stato applicato dal Tribunale di Roma (sentenza 6697/2023) alla fattispecie riguardante due palazzine autonome e separate che, pur facendo parte dell’unico condominio, non erano identiche né avevano le medesime ampiezze ed ognuna di esse necessitava di interventi manutentivi differenti con incidenza diversa anche in ordine alla relativa spesa tanto che la ditta incaricata dei lavori aveva previsto interventi diversi con un costo differente per singola palazzina.

Alcuni condòmini impugnavano la delibera di approvazione dei lavori, spiegando che il deliberato, anziché distinguere la spesa per ciascuna delle due palazzine (come previsto nel capitolato lavori fornito dalla ditta incaricata) aveva deciso di adottare un diverso criterio ripartendo la spesa straordinaria per millesimi di proprietà generale.

Il condominio parziale

Per il Tribunale la conformazione strutturale del condominio (presenza di due corpi di fabbrica, di cui uno di maggiori dimensioni, strutturalmente separati ed aventi ognuno accesso autonomo sulla pubblica via) induceva a ritenere che, nella specie, si configurava il cosiddetto condominio parziale da cui derivano una serie di conseguenze gestionali inerenti alla partecipazione delle assemblee da parte di coloro che rispetto alle cose su cui decidere non hanno titolo; ragione per cui la composizione del collegio e delle maggioranze si modificano in relazione alla titolarità delle parti comuni che della delibera formano oggetto.

La ripartizione delle spese

Parimenti, le spese di manutenzione e conservazione delle cose e degli impianti che servono solo una parte di fabbricato, formando oggetto di condominio separato, debbono essere sostenute solo dai proprietari delle unità immobiliari di questa parte, e non dagli altri.

Il regolamento del condominio recepiva esattamente le disposizioni legali contenute nell’articolo 1123 Codice civile ma per il giudice, il condominio non aveva fatto buon uso di tali disposizioni avendo applicato l’articolo 1123 comma 1, Codice civile.

Le conclusioni del Tribunale

Né valeva a giustificare il richiamo al primo comma la circostanza che l’intervento manutentivo riguardava le pareti condominiali rientranti nel novero dell’articolo 1117 Codice civile e la salvaguardia del decoro architettonico perché, seppur vero che quest’ultimo rappresenta pur sempre un bene comune a tutti i condòmini, tanto che la scelta delle opere da realizzarsi sui singoli edifici erano state decise in un unico contesto dovendo mantenere un uniforme aspetto esterno, è altrettanto però che lo stesso (decoro) non poteva incidere sulla misura della contribuzione alle spese di conservazione che grava sui condòmini in modo diverso essendo le problematiche presenti diverse.Per tutte le predette motivazioni, la delibera impugnata veniva dichiarata nulla.