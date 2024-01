La vecchia causa non «pesa» su chi non era condomino

La domanda A giugno 2023 ho acquistato un appartamento in un condominio. A novembre del medesimo anno scopro che il condominio ha perso una causa nei confronti di un inquilino e che deve pagare settemila euro. L’amministratore fa sapere che tali spese verranno suddivise tra i condòmini. Questa causa è precedente al mio acquisto. Devo comunque pagare per qualcosa che è successo prima del mio arrivo e di cui non ero stato messo a conoscenza dal precedente proprietario né dall’agenzia immobiliare?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 gennaio 2024

Salvo diversi accordi tra venditore e acquirente, non possono essere accollate a quest’ultimo le spese relative a un contenzioso avviato prima dell’avvenuto acquisto, da parte sua, dell’unità immobiliare, quando cioè non era ancora condomino. Colui che ha acquistato l’appartamento anni dopo l’avvio della causa legale non è tenuto al pagamento delle somme poi addebitate...