La votazione «dimenticata» dal verbale dell’assemblea

La domanda

Nel corso dell’ultima assemblea del condominio in cui risiedo, tenuta nel mese di agosto 2023, avevo chiesto di sottoporre all’approvazione dei condòmini una mia proposta, relativa a un argomento posto all’ordine del giorno. Tale proposta è stata letta ai presenti e allegata al verbale di assemblea. L’assemblea ha approvato la mia proposta, ma il segretario non ha scritto alcunché nel verbale in relazione all’esito della votazione e, conseguentemente, dal verbale non risulta se la mia proposta è stata approvata o respinta. Mi chiedo se la delibera approvata può ritenersi comunque valida, o come posso fare per correggere l’evidente errore.