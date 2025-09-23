Le condizioni per i benefici sulle coperture di posti auto

La domanda

Sono l’amministratore di un condominio che sta installando, in economia, tettoie ombreggianti nei posti auto già assegnati in uso esclusivo ai proprietari di unità abitative. Vorrei sapere se tutti i costi relativi a questo intervento - e cioè quelli per il compenso al geometra, la struttura, il telo ombreggiante e il compenso all’installatore - sono detraibili al 50 per cento, se si tratta di abitazioni principali, o al 36 per cento, negli altri casi, con il bonus ristrutturazione.