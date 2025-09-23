L'esperto rispondeFisco

Le condizioni per i benefici sulle coperture di posti auto

I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale parlante

di Marco Zandonà

La domanda

Sono l’amministratore di un condominio che sta installando, in economia, tettoie ombreggianti nei posti auto già assegnati in uso esclusivo ai proprietari di unità abitative. Vorrei sapere se tutti i costi relativi a questo intervento - e cioè quelli per il compenso al geometra, la struttura, il telo ombreggiante e il compenso all’installatore - sono detraibili al 50 per cento, se si tratta di abitazioni principali, o al 36 per cento, negli altri casi, con il bonus ristrutturazione.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 settembre 2025

La risposta è affermativa. Qualora i posti auto siano pertinenziali, la realizzazione di tettoie per ombreggiarli fruisce della detrazione fiscale del 50 per cento (se si tratta di pertinenza all’abitazione principale del proprietario), oppure del 36 per cento, negli altri casi, in quanto si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su pertinenze di...

