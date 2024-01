Non è richiesta la maggioranza rafforzata né quella indicata dal regolamento condominiale, per la validità delle delibere concernenti l’esecuzione di opere che non costituiscano innovazioni o alterino l’entità materiale del bene comune trasformandolo o mutandone la destinazione. Lo ricorda la Corte di appello di Roma con sentenza 5948/2023.

La vicenda processuale

A chiamare in causa un condominio, sono i proprietari...