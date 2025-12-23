Le manutenzioni dei balconi senza estetica prevalente gravano sui rispettivi proprietari
Nella delibera il corretto riparto delle spese non può prescindere da una rigorosa qualificazione dei beni interessati
I balconi aggettanti non rientrano tra le parti comuni, salvo che i loro rivestimenti svolgano una funzione estetica prevalente ed essenziale per l’edificio. Qualora tali elementi si presentino privi di caratteri ornamentali o decorativi e non contribuiscano in modo qualificato al decoro architettonico della facciata, le relative spese manutentive non possono essere addossate a tutti i condòmini. È pertanto annullabile la delibera assembleare che approvi lavori indistintamente riferiti a parti comuni...
No di Anapi alla proposta 2692: prevede nuovi gravosi oneri
di Vittorio Fusco - presidente nazionale Anapi
Non è formato l’amministratore che frequenta corsi senza esame finale
di Cesare Rosselli - a cura di Assoedilizia
Privacy: la videosorveglianza illecita può dar luogo a un obbligo risarcitorio
di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice