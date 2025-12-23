Condominio

Le manutenzioni dei balconi senza estetica prevalente gravano sui rispettivi proprietari

Nella delibera il corretto riparto delle spese non può prescindere da una rigorosa qualificazione dei beni interessati

di Fulvio Pironti

I balconi aggettanti non rientrano tra le parti comuni, salvo che i loro rivestimenti svolgano una funzione estetica prevalente ed essenziale per l’edificio. Qualora tali elementi si presentino privi di caratteri ornamentali o decorativi e non contribuiscano in modo qualificato al decoro architettonico della facciata, le relative spese manutentive non possono essere addossate a tutti i condòmini. È pertanto annullabile la delibera assembleare che approvi lavori indistintamente riferiti a parti comuni...

Correlati

Frontalini dei balconi e giardini esclusivi: limiti ai poteri dell’assemblea condominiale

Gli ultimi contenuti di Condominio