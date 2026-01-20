Le mattonelle in facciata non sempre caratterizzano l’edificio
Sostituirle con una pittura dello stesso colore può impedire che si configuri lesione al decoro
L’eliminazione dei mosaici marcapiano non sempre lede il decoro. Lo precisa la Cassazione nella ordinanza 1107/2026 depositata il 19 gennaio.
I fatti e le decisioni di merito
A rivolgersi alla Suprema corte era stata una condomina che chiedeva l’annullamento della delibera che aveva dato l’ok all’esecuzione di lavori di riparazione e rifacimento della facciata (avuto particolare riguardo alle superfici rivestite in pietra e ai...