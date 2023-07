Le nuove regole europee riscrivono anche le agevolazioni per la casa di Giuseppe Latour









Ecobonus e superbonus (trainato) destinati principalmente alle pompe di calore. Escludendo quasi completamente i sistemi ibridi (pompa di calore + caldaia a condensazione, controllati da una centralina unica) e le caldaie a condensazione, a partire forse già dal 2025. Per adesso è solo uno scenario, ma la tendenza che sta prendendo forma, in questi mesi, con le nuove regole in arrivo dall’Europa in materia di impianti di riscaldamento è piuttosto chiara. E potrebbe avere un impatto diretto anche ...