Le nuove regole Ue puntano a cambiare anche i bonus casa di Giuseppe Latour









Ecobonus e superbonus destinati in misura maggiore alle pompe di calore. Con l’esclusione quasi completa dei sistemi ibridi (pompa di calore + caldaia a condensazione) e delle caldaie a condensazione, a partire dal primo settembre del 2025. Lo scenario che sta prendendo forma, in questi mesi, con le nuove regole europee in materia di riscaldamento potrebbe avere un impatto anche sui bonus casa.

È uno degli effetti collaterali delle regole attualmente in discussione a Bruxelles: oggi è in programma...