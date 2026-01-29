Le somme pagate per l’uso turnario dei posti auto

La domanda

In un condominio, con cortile adibito a parcheggio, i posti auto disponibili sono inferiori al numero totale dei condòmini. L’assemblea ha pertanto stabilito un sistema di turnazione annuale, che assegna l’uso esclusivo temporaneo dei posti a una parte dei condòmini per volta. I condòmini che fruiscono di tale assegnazione sono tenuti a versare al condominio una quota annuale, che viene interamente accantonata in un fondo cassa, destinato a futuri lavori di manutenzione delle parti comuni. Questi contributi, versati dai comproprietari come corrispettivo oneroso per l’uso esclusivo temporaneo di un’area comune, devono essere fiscalmente qualificati come redditi, o come rendite generate dal condominio? Quali obblighi dichiarativi è tenuto ad adempiere l’amministratore? Egli deve procedere all’imputazione di tali somme, ai fini della dichiarazione Irpef dei singoli condòmini?