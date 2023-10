Le spese non contestate tempestivamente non possono essere compensate con altro credito di Giampaolo Piagnerelli

In questo caso si realizza la compensazione “impropria” che non legittima il condomino a nessuna “partita di dare e avere”









I l condomino che non contesta tempestivamente le spese condominiali (che in questo modo diventano definitive) non può disconoscere la validità della delibera assembleare che ha istituito le spese stesse e in un secondo tempo effettuare una compensazione con una precedente somma a credito verso il condominio. Questo perchè se si contesta la debenza delle spese non si può poi procedere a una compensazione proprio perchè le spese non erano dovute (secondo il condomino). Si tratta - sottolinea la Cassazione (ordinanza n. 29175/23) - di una compensazione “impropria” che non ha efficacia.

La vicenda

Il giudice di pace di Rodi Garganico, accogliendo il ricorso di un Condominio, ha ingiunto a un condomino il pagamento di 483,88 euro, a titolo di “contribuzione alle spese per consumo acqua e oneri condominiali, manutenzione, come da rendiconto per l’anno 2009 e bilancio di previsione per l’anno 2010”, approvati con delibera assembleare del 5 marzo 2010. Il condomino ha proposto opposizione al decreto, deducendo la mancata produzione dei documenti giustificativi delle spese e la titolarità di un proprio controcredito, pari a 1.381,79 euro, per somme corrisposte in eccedenza rispetto alla quota di spesa posta a suo carico nei rendiconti relativi agli esercizi compresi tra il 2001 e il 2008, controcredito fatto valere mediante eccezione di compensazione e domanda riconvenzionale.

Il giudice di pace e il Tribunale

Il Giudice di pace, con sentenza n. 112/2011, ha respinto l’opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo. La sentenza è stata impugnata dal condomino. Con la sentenza n. 1010/2018 il Tribunale di Foggia ha rigettato l’appello. Il cittadino ha proposto ricorso in Cassazione.

Il verdetto della Cassazione

I Supremi giudici hanno condiviso il ragionamento seguito dal Tribunale che ha osservato che con tale domanda il condomino non ha opposto “una compensazione in senso tecnico, o propria, intesa come rapporto tra crediti reciproci derivanti da rapporti distinti e autonomi, ma ha eccepito una compensazione cosiddetta impropria, volta a ottenere una diversa regolazione delle reciproche partite di dare e avere derivanti dal medesimo rapporto giuridico relativo alla gestione condominiale”. In sostanza – ha proseguito la Cassazione – il condomino ha dedotto l’esistenza di un errore di calcolo nella quantificazione della propria quota di spesa come riportata nel rendiconto per non avere l’amministratore correttamente conteggiato e posto a conguaglio i versamenti effettuati dalla stessa negli esercizi precedenti il 2009. In mancanza però di tempestiva impugnazione della delibera – ha concluso la Suprema Corte – “la quantificazione e la ripartizione delle spese come ivi riportate devono intendersi definitive e vincolanti”. Il giudice d’appello ha pertanto esaminato l’eccezione/domanda riconvenzionale fatta valere dalla ricorrente, ritenendo appunto che la medesima non poteva essere fatta valere nel giudizio di opposizione in mancanza di impugnazione della delibera del 5 marzo 2010, con affermazione conforme alla giurisprudenza di questa Corte.