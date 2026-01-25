Le spese per riparare la condotta di scarico non possono essere mai divise in parti uguali
Anche in assenza di tabelle parziali, la spesa va ripartita in base al valore della proprietà dei condòmini utilizzatori
La spesa per la sostituzione di una conduttura di scarico delle acque nere, non può essere mai ripartita in parti uguali tra tutti i partecipanti al condominio, in quanto i costi di ripristino e riparazione di impianti o beni di proprietà comune, devono sempre essere suddivisi in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno dei soggetti che traggano effettiva utilità dall’impianto interessato.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione nell’ordinanza numero 1095 del 19 gennaio 2026, con la...