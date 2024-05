Le tabelle del costruttore prive di relazione esplicativa

La domanda

Negli atti di acquisto degli appartamenti in un nuovo complesso residenziale (con tre edifici e nove scale), in allegato al regolamento condominiale contrattuale è stata fornita soltanto la tabella millesimale di proprietà (tabella “A”) redatta dal costruttore. In essa sono riportati solo i valori finali della “superficie corretta”, da cui sono stati ricavati proporzionalmente i millesimi di ciascuna proprietà. La tabella non è firmata dal tecnico che l’ha redatta e non è accompagnata dalla tabella “B”, di riparto delle spese di scala, che segue criteri di calcolo diversi da quelli della tabella “A”. Si chiede se i millesimi non dovrebbero essere calcolati per “volumi” invece che per “superfici”, e se la legge obbliga il costruttore ad allegare alla tabella anche la relazione firmata dal tecnico che l’ha compilata, nella quale sono illustrati i criteri di calcolo e, per ciascun appartamento, i parametri applicati. Inoltre, si chiede se è un obbligo del costruttore compilare e allegare al regolamento anche la specifica tabella ”B”, o se deve farsene carico il costituendo condominio.