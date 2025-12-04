Le travi portanti del solaio interpiano sono parte integrante della struttura interna dell’edificio

Lungo il secolo scorso è mutata la tecnica costruttiva degli edifici. Si è assistito al passaggio da un solaio interpiano costruito per servire soltanto da copertura del piano inferiore e da sostegno del piano superiore ad un solaio formato da travi e da elementi latero-cementizi (detti in gergo pignatte). In questo solaio, presente nella quasi totalità delle costruzioni moderne, le travi svolgono funzione portante, mentre i laterizi vengono definiti dal punto di vista tecnico «elementi per l’alleggerimento...

