Le travi portanti del solaio interpiano sono parte integrante della struttura interna dell’edificio
Anaci da tempo, grazie all’impulso del presidente nazionale Francesco Burrelli, porta avanti la lettura accolta dalla giurisprudenza
Lungo il secolo scorso è mutata la tecnica costruttiva degli edifici. Si è assistito al passaggio da un solaio interpiano costruito per servire soltanto da copertura del piano inferiore e da sostegno del piano superiore ad un solaio formato da travi e da elementi latero-cementizi (detti in gergo pignatte). In questo solaio, presente nella quasi totalità delle costruzioni moderne, le travi svolgono funzione portante, mentre i laterizi vengono definiti dal punto di vista tecnico «elementi per l’alleggerimento...