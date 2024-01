Legale munito di due procure per sostituire la parte in mediazione

Il Tribunale di Milano con la sentenza 7689/2023 è intervenuto sulle assai dibattute questioni riguardanti la parte in mediazione e la sua rappresentanza durante la procedura, eventualmente anche da parte dello stesso avvocato che la assiste, e su quale sia la forma richiesta per la validità della procura a tal fine rilasciata. Il tema ha decisiva rilevanza nel caso, come quello condominiale, delle mediazioni che costituiscono condizione di procedibilità della domanda, atteso che la mancata presenza...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi