Legge di Bilancio 2026: bonus edilizi confermati, nuove regole su casa, locazioni e patrimonio immobiliare
La legge di Bilancio 2026 si colloca in una fase di progressivo assestamento delle politiche pubbliche in materia edilizia e immobiliare, confermando un quadro di misure che incidono sull'assetto degli incentivi fiscali rivolto al patrimonio edilizio.
Nel complesso, la manovra 2026, confermando l'intento del Governo di avere un approccio molto prudente, non introduce rivoluzioni, ma consolida un assetto normativo che mira a garantire stabilità e selettività degli incentivi.
Il fulcro normativo è rappresentato...
Proroga dei bonus edilizi per il 2026
di Alessandro Borgoglio – Esperto tributario
Modificato il regime di esenzione IMU per immobili degli enti non commerciali
di Antonio Piccolo – Dottore commercialista e revisore dei conti