Legittima la delibera se l'avviso di convocazione è inviato solo ad uno dei coniugi condòmini di Giovanni Iaria

Link utili Delibera annullabile se la convocazione non viene trasmessa ad entrambi i coniugi

Il vizio relativo alla mancata convocazione rientra nei casi di annullabilità e può essere fatto valere solo dal condòmino non convocato

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Come disposto dall'articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile l'omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto all'assemblea condominiale rende la delibera annullabile. Il vizio può essere fatta valere dagli assenti, ai sensi dell'articolo 1137 del Codice civile, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del verbale.

È valida la delibera se l'avviso di convocazione all'assemblea viene inviato solo ad uno dei coniugi comproprietari di un alloggio facente parte del condominio? Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Latina con la sentenza 1463/2023, pubblicata il 22 giugno 2023.

La vicenda processuale

Alcuni condòmini agivano in giudizio contro il proprio condominio chiedendo al Tribunale che venisse dichiarata nulla o annullabile una delibera assunta dall'assemblea condominiale. I condòmini deducevano l'illegittimità della delibera per la presenza di errori contenuti nelle tabelle millesimali riguardanti la determinazione dei valori delle singole proprietà e per la mancata convocazione all'assemblea dei coniugi comproprietari di alcuni alloggi siti all'interno dell'edificio condominiale.

Costituendosi nel giudizio, il condominio, nel sostenere la legittimità della delibera impugnata e nel chiedere il rigetto della domanda attorea, evidenziava che nessuno errore era stato commesso nella redazione delle tabelle millesimali e che l'assemblea era stata regolarmente convocata in quanto i soggetti ai quali non era stato inviato l'avviso della convocazione erano coniugi conviventi con gli altri comproprietari.

Il ragionamento del Tribunale

All'esito del giudizio, il Tribunale, relativamente a quest'ultimo punto, dopo aver ricordato che il vizio relativo alla mancata convocazione di uno dei condòmini all'assemblea rientra nei casi di annullabilità e che lo stesso può essere fatto valere solo dal condòmino non convocato, ha dato torto ai condòmini impugnanti, confermando la regolarità della convocazione dell'assemblea.

Se è vero che ai fini della validità delle delibere assembleari è necessario che tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati, ha osservato il giudicante, in caso di comproprietari tale requisito può ritenersi soddisfatto tutte le volte in cui l’avviso è inviato ad uno solo degli aventi diritto a condizione che si abbia la ragionevole certezza di ritenere che anche il comproprietario sia stato reso edotto.

Conclusioni

Nel caso esaminato, ha continuato, è indiscusso che l'avviso di convocazione all'assemblea e il successivo verbale sono stati ricevuti da parte di un solo dei coniugi per ciascuno dei vari alloggi con più intestatari. Poiché non sono emersi elementi di conflittualità tra le parti tali da poter escludere una presunzione di conoscenza e informazione sia della convocazione che del verbale di assemblea notificato a uno solo dei comproprietari, si deve ritenere che anche tutti i rispettivi coniugi non convocati siano stati resi edotti delle convocazioni ricevute dai comproprietari.