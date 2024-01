Legittimo l’uso del muro perimetrale per appoggiarvi una canna fumaria

Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il focus sulla sentenza di Cassazione numero 30972 del novembre 2023.

In sintesi

L’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino - pertanto - può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non ne alteri il decoro architettonico e non rechi pregiudizio alla stabilità...