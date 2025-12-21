Licenza per convalida di sfratto: procedura poco conosciuta, ma utile per il proprietario

Tutti conosciamo, a grandi linee, cosa sia una procedura di sfratto e cosa comporti. Essa può essere esperita per morosità o per finita locazione e permette di liberare l’immobile se il conduttore smette di pagare l’affitto o se il contratto è scaduto e lo stesso non riconsegna volontariamente le chiavi dell’appartamento locato.

La procedura

Vi è però, un’altra procedura meno nota, ma che ha un’utilità ben precisa e una funzione che si affianca a quella delle procedure sopra menzionate. Questa procedura è la licenza...