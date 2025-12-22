Limiti a diritti dei condòmini: è necessaria l’unanimità

La domanda Il regolamento condominiale contrattuale prevede che ogni singola unità immobiliare abbia a disposizione un posto per il parcheggio di biciclette, o moto, in uno scantinato comune. Poiché l’area limitata del locale consente di garantire un posto a tutte le unità immobiliari solo nel caso di parcheggio delle biciclette, che occupano un minore spazio rispetto alle moto, è lecito interdire il parcheggio a queste ultime?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 dicembre 2025

È principio fermo che l’assemblea condominiale abbia il potere di regolamentare l’uso delle parti comuni per assicurarne il migliore godimento a tutti (articolo 1130, n. 2, del Codice civile). A tal fine, essa può approvare a maggioranza una diversa distribuzione degli spazi o stabilire turnazioni per rendere l’uso più ordinato e razionale, senza che ciò costituisca...