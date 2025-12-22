L'esperto rispondeCondominio

Limiti a diritti dei condòmini: è necessaria l’unanimità

Un regolamento che vieti il parcheggio di motocicli in un’area comune per favorire le biciclette costituisce, ad esempio, una limitazione del diritto di pari uso

di Augusto Cirla

La domanda

Il regolamento condominiale contrattuale prevede che ogni singola unità immobiliare abbia a disposizione un posto per il parcheggio di biciclette, o moto, in uno scantinato comune. Poiché l’area limitata del locale consente di garantire un posto a tutte le unità immobiliari solo nel caso di parcheggio delle biciclette, che occupano un minore spazio rispetto alle moto, è lecito interdire il parcheggio a queste ultime?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 dicembre 2025

È principio fermo che l’assemblea condominiale abbia il potere di regolamentare l’uso delle parti comuni per assicurarne il migliore godimento a tutti (articolo 1130, n. 2, del Codice civile). A tal fine, essa può approvare a maggioranza una diversa distribuzione degli spazi o stabilire turnazioni per rendere l’uso più ordinato e razionale, senza che ciò costituisca...

