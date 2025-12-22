Limiti a diritti dei condòmini: è necessaria l’unanimità
Un regolamento che vieti il parcheggio di motocicli in un’area comune per favorire le biciclette costituisce, ad esempio, una limitazione del diritto di pari uso
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 dicembre 2025
È principio fermo che l’assemblea condominiale abbia il potere di regolamentare l’uso delle parti comuni per assicurarne il migliore godimento a tutti (articolo 1130, n. 2, del Codice civile). A tal fine, essa può approvare a maggioranza una diversa distribuzione degli spazi o stabilire turnazioni per rendere l’uso più ordinato e razionale, senza che ciò costituisca...