Locazioni brevi: Confabitare Bologna attiva assistenza e azione collettiva
La sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 29 dicembre 2025, segna, ad avviso dell’associazione, una bocciatura dell’operato del Comune
Questa sentenza «certifica un problema grave che denunciamo da tempo». Così Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare commenta la sentenza del Consiglio di Stato del 29 dicembre scorso. «Il Comune ha costruito un racconto pubblico fondato sulla partecipazione e sul coinvolgimento, ma quando si è trattato di assumere decisioni concrete ha bypassato il confronto con i proprietari e le scelte adottate si sono rivelate sbagliate. Minimizza quanto accaduto, ma i giudici hanno annullato l’intero...