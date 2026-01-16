Locazioni brevi e overtourism: la Corte Costituzionale conferma i poteri limitativi di Regioni e Comuni

Via libera della Consulta: Regioni e Comuni possono intervenire con regole territoriali per gestire gli effetti della pressione turistica. In alcune aree si può arrivare anche ad un sistema di autorizzazioni.

Con la sent. n. 186 del 17 dicembre 2025 la Corte Costituzionale ha respinto le questioni di legittimità sollevate dal Governo contro alcune disposizioni della legge della Regione Toscana n. 61/2024 (Testo unico del turismo).

La decisione è destinata a produrre importanti effetti anche oltre il caso toscano, perché ribadisce che Regioni e Comuni possono intervenire con regole territoriali per gestire gli effetti della pressione turistica, a tutela dell’assetto urbano e del governo del territorio. ...