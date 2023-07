Locazioni a studenti cresciute dell’11,2% secondo una indagine Tecnocasa

Torino primeggia con 38,5% di chi cerca per motivi di studio, tallonata da Milano con il 34,8%

Comunica una nota dell'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa che, secondo una indagine effettuata nel secondo semestre del 2022, l'11,2% dei contratti di locazione stipulati dalle agenzie del Gruppo riguardano studenti universitari. Si tratta di un dato stagionale che vede percentuali più elevate in genere nel periodo autunnale. Dopo lo stop del 2020, il 2021 ha visto il ritorno progressivo degli studenti in presenza. Un trend che continua e che ha determinato la ricerca di casa in affitto che, soprattutto...