Locazioni turistiche, le strade per dribblare i nuovi obblighi
La nuova norma inserita in manovra porterà entrate basse: in molti casi si farà ricorso a soluzioni creative per non ricadere nella stretta della partita Iva
Poco più di 13 milioni di euro all’anno. A regime, la nuova norma sugli affitti brevi, che si appresta ad entrare nel disegno di legge di Bilancio, porterà una cifra minima, legata alle maggiori entrate Irpef, nelle casse dello Stato. Una cifra che fa immaginare come, in molti casi, i nuovi obblighi verranno aggirati o, più semplicemente, i proprietari rinunceranno a imboccare la strada della locazione turistica per i loro immobili. Preferendo il nero, l’affitto lungo o soluzioni più creative, comunque...