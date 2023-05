Lunedì 29 maggio Anapic consegnerà gli strumenti informatici agli studenti dell’istituto Zappa a Saronno

Anapic comunica in una nota di aver avviato e introdotto all'istituto Zappa di Saronno il programma abilitante alla professione di amministratori di condominio e lunedì 29 maggio alle ore 9,30 presso l'Istituto Zappa doterà gli studenti degli strumenti informatici utili alla professione. Presenti all'evento la presidente Anapic Lucia Rizzi, la sottosegretaria all'Istruzione onorevole Paola Frassinetti, la consigliera regionale Alessia Villa,

il Sindaco di Zelo Buon Persico Angelo Madonini, l’avvocato Francesco Maria Galli referente Anapic per il Piemonte e referenti Anapic per la didattica scolastica insieme all'ingegnere Matteo Bignami per T- MAX Gecomax .

«Un momento di incontro tra scuola e istituzioni per valorizzare i giovani e avviarli ad una nuova professione che richiede impegno e aggiornamento, precisa la presidente Rizzi, in una nota «per indirizzare gli studenti verso una professione che prevede una competenza trasversale ed una capacità manageriale notevole che può essere acquisita attraverso l'esperienza e la risoluzione delle quotidiane criticità rilevabili nei condomìni ».